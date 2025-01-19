Взятую в библиотеке книгу читатель вернул обратно спустя 56 лет, приложив записку и банковский чек

Просроченная на 56 лет книга Хемингуэя вернулась в библиотеку с объяснительной запиской и банковским чеком.

Книга Хемингуэя, взятая на руки более полувека назад, вернулась в одну из американских библиотек, пишет «Газета.ру» со сылкой на источник.

Экземпляр романа Эрнеста Хемингуэя «И восходит солнце» был возвращен в библиотеку штата Коннектикут с опозданием на 56 лет вместе с запиской, объясняющей причину задержки, и чеком, покрывающим стоимость книги.

В послании, которое оставил должник, говорилось следующее: «Я родился и вырос в Гринвиче, а в 1980 году моя семья переехала на север штата Нью-Йорк. Недавно я перебирал старые коробки и нашел эту книгу. Я перечитал ее и теперь возвращаю — с опозданием на 56 лет. Я прилагаю чек, который, я надеюсь, покроет расходы на замену книги. Большое спасибо».

Представители библиотеки поблагодарили мужчину через соцсети.

«К счастью, у нас больше нет просроченных штрафов. Спасибо бывшему владельцу, который прислал нам эту книгу по почте, включая чек на замену ее на более новую копию», — отметили в библиотеке.