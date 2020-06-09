Экс-солистка "Блестящих" показала смелый кадр в бикини (ФОТО)

Ольга Орлова приберегла для поклонников фото с отдыха, которое ранее скрывала от чужих глаз.

Бывшая солистка группы "Блестящие" выложила снимок в Instagram, пригласив в комментарии "диванных критиков", пишет Life.



"Традиционно жду моих самых строгих диванных критиков", – написала Ольга Орлова.

На фото ведущая предстала на фоне скал, стоя на коленях и опустив руки в воду. Разглядеть её стройную фигуру, изящную грудь и плоский живот позволяли и откровенная поза, и замысловатое чёрное бикини.

Подписчикам понравилось горячее фото, что они подтвердили не только лайками, но и комментариями.