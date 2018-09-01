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Новости. Общество
19:40, 01 Сентября 2018
фото: globallookpress.com

Экс-водитель Волочковой раскрыл подробности ее личной жизни

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Мужчина обвиняет балерину в алкоголизме и беспорядочных связях

Более года назад Анастасия Волочкова выиграла суд против своего бывшего водителя Александра Скиртача. Мужчину признали виновным в мошенничестве и приговорили к трем годам условно и штрафу в размере 376 тысяч рублей. Недавно он вышел из СИЗО и отправился разоблачать балерину в программе Андрея Малахова "Прямой эфир", сообщает сайт Womanhit.ru.

По словам Скиртача, Волочкова сфабриковала против него уголовное дело за то, что он отказал ей в интимной близости.

"У нее мужчины есть практически каждый день. Вся прислуга меня предупреждала, чтобы я с ней не спал", — рассказал Скиртач.

Водитель признался, что регулярно возил Анастасию на встречи с мужчинами в разные отели. Случалось ему и вывозить с утра задержавшихся в спальне хозяйки гостей.

"Приезжаешь на работу, Анастасия спит внизу в шикарном доме на диванчике. Она мне говорит: "Можешь, чтобы этого, кто лежит в кровати у меня, не было", — заявил Александр.

Так же Скиртач поделился со зрителями распорядком дня Волочковой. Она просыпалась к 11—12 часам, пила чай с ромом, а после этого употребляла текилу, вино или просекко. Это не первый раз, когда балерину обвиняют в алкоголизме.

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