Экс-жена Александра Серова рассказала о жестокости певца

Бывшая жена Александра Серова рассказала, как певец ее избивал.

Певец Александр Серов и его супруга Елена прожили в браке 19 лет. В 1993 году у пары родилась дочь Мишель. Сам Серов в последних интервью не раз заявлял, что экс-супруга злоупотребляла алкоголем, устраивала пьяные дебоши, а он всё терпел. Елена пришла на программу "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым и рассказала, как было всё на самом деле, сообщает "Лайф".

"Я решила, что пора ответить, потому что это уже стало невозможным. Нам с Мишель стыдно слушать его", — объяснила Елена.

По её словам, Серов кардинально изменился после рождения наследницы Мишель. С этого времени, по словам экс-супруги, от певца она слышала только ругань. Елена сообщила, что узнала о многократных изменах знаменитого супруга через "добрых" людей. Ей регулярно докладывали о похождениях певца.

"Добродетели" приносили на хвосте… Кто они были, конечно, на всю страну не раскрою. Но я знала, что все их истории — стопроцентная правда. Один раз я попыталась уйти от Александра Николаевича. Мишель тогда было года четыре, я понимала, что становится всё хуже и хуже. Понимаете, это копится, копится. Это разрушает тебя, но ты надеешься, что всё вернётся, будет как раньше. После очередной его измены, я сказала: "Саша, я развожусь с тобой!" Он согласился, но выдвинул требование: дочь останется с ним, и больше я её не увижу. Я знала о его связях, и такой поворот был вполне возможен. И этим он меня удержал — шантажом", — призналась Елена.

Несмотря на напряжённые отношения в семье, Елена прощала неверному супругу всё и продолжала его любить. Последней каплей, которая переполнила чашу терпения Серовой, стало её избиение на глазах у очередной любовницы.

"Возвращалась с работы, подбирала всякие материалы для ремонта квартиры. Звонит его девушка Алёна, у него почему-то всегда одни Алёны были. Просит меня какие-то документы срочно отвезти к нему в дом. Я приехала, захожу в кабинет и вижу картину: стоит эта Алёна рядом с Александром Николаевичем, он сидит в своём императорском кресле и заявляет мне в приказном тоне: "Давай сюда бумаги". Отвечаю: "Я не прислуга!" Положила документы на тумбочку и уже выходила из кабинета… Первое, что ощутила, — страшный удар в голову. Следом — второй, третий, четвёртый, пятый, шестой, седьмой… Я только закрывала руками лицо. Было больно, текла кровь", — поделилась страшными воспоминаниями Елена.

Вскоре супруги официально развелись. Серов пообещал оплатить лечение экс-супруге.

В конце программы Елена сообщила телеведущему, что сейчас занимается живописью, у неё появился новый возлюбленный, с которым она наконец-то обрела женское счастье.