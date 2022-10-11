Экскаватор устранил затор на Лососинке в Зарецком парке Петрозаводска

Подрядчик с помощью тяжелой техники вычерпал лед в пойме реки Лососинка в столице Карелии.

В четверг, 1 декабря, рабочие устранили ледовый затор на реке Лососинка в Петрозаводске.



После обращения администрации города на место прибыл экскаватор и расчистил пойму в Зарецком парке.







Сейчас подрядчик, ООО «Кондопожское ДРСУ», расчищает тротуары и подсыпает скользкие участки. Как заявили в мэрии, особое внимание рабочие уделяют остановкам и пешеходным переходам.



Этой ночью содержанием дорожной инфраструктуры занимались около десяти единиц техники, еще два десятка машин вышли на улицы города днем.



Автогрейдером ежедневно выравнивают грунтовые участки, обочины и устраняют наледь в разных районах города. Сегодня эти работы проходят на Ключевой и на Старой Кукковке.



Часть районов Петрозаводска обслуживают субподрядчики. ООО «ДСМ» круглосуточно занимается содержанием Перевалки, Рыбки и Железнодорожного района, а ООО «ТТК» – Сулажгоры, СКЗ, Соломенного, Бараньего Берега, Зимника, Томиц и дороги в сторону городского кладбища Вилга.