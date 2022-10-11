Экскаватор устранил затор на Лососинке в Зарецком парке Петрозаводска

Подрядчик с помощью тяжелой техники вычерпал лед в пойме реки Лососинка в столице Карелии.
В четверг, 1 декабря, рабочие устранили ледовый затор на реке Лососинка в Петрозаводске.
После обращения администрации города на место прибыл экскаватор и расчистил пойму в Зарецком парке.
Сейчас подрядчик, ООО «Кондопожское ДРСУ», расчищает тротуары и подсыпает скользкие участки. Как заявили в мэрии, особое внимание рабочие уделяют остановкам и пешеходным переходам.
Этой ночью содержанием дорожной инфраструктуры занимались около десяти единиц техники, еще два десятка машин вышли на улицы города днем.
Автогрейдером ежедневно выравнивают грунтовые участки, обочины и устраняют наледь в разных районах города. Сегодня эти работы проходят на Ключевой и на Старой Кукковке.
Часть районов Петрозаводска обслуживают субподрядчики. ООО «ДСМ» круглосуточно занимается содержанием Перевалки, Рыбки и Железнодорожного района, а ООО «ТТК» – Сулажгоры, СКЗ, Соломенного, Бараньего Берега, Зимника, Томиц и дороги в сторону городского кладбища Вилга.
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