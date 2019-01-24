Эксперт: Из-за новых требований к стеклопакетам квартиры в Карелии не подорожают

Президент Карельского союза Строительных компаний Александр Ефимов считает, что новые требования к стеклопакетам в домах с природным газом не приведут к удорожанию жилья.

Эксперты разошлись во мнениях относительно того, станут ли дороже квартиры в домах после вступления в июне этого года новых правил по установке специальных окон в силу.

Президент КарелСоюзСтроя Александр Ефимов предполагает, что новый регламент не приведет к удорожанию недвижимости для населения Карелии, но приведет к снижению прибыли застройщиков. По оценке эксперта, строительные компании будут вынуждены взять на себя вероятные убытки из-за необходимости ставить специальные стеклопакеты, которые будут стоить дороже традиционных пластиковых окон.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".