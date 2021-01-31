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Эксперт назвал самый выгодный способ вложить 100 тысяч рублей

Новости. Общество
20:40, 31 Января 2021
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Специалист рассказал, как лучше всего распорядиться деньгами в сумме ста тысяч рублей.

Сто тысяч рублей в нынешних реалиях — неплохая сумма для создания инвестиционного портфеля. Доступность и многообразие инструментов, а также тарифы брокеров позволяют начать инвестировать практически с любой суммы, рассказала агентству "Прайм" финансовый советник Анна Харченко.

Важно понимать, что выбор бумаг в портфель зависит от многих факторов: на какой срок инвестор готов размещать деньги, какую доходность хочет получить, как относится к риску, общее финансовое положение и источники дохода.

"Именно поэтому у двух инвесторов на одну и ту же сумму могут быть совершенно разные портфели. Это стоит учитывать и знать свой риск-профиль", — советует эксперт.

Если ваш срок ограничен, или вы не готовы к существенным рискам, то выбирайте альтернативу вкладу — ОФЗ. Это государственные облигации России. Большим преимуществом облигаций в отличие от вклада является то, что продать их можно в любой момент, при этом проценты вы не потеряете.

Если такой уровень доходности вам кажется невысоким, особенно учитывая новые налоги с 2021 года, то стоит присмотреться к корпоративным облигациям. Однако стоит помнить, что вместе с доходностью всегда растёт и риск.

Харченко рекомендует обратить внимание и на акции российских компаний. "Практически всегда является хорошей идеей для покупки Сбербанк, но не стоит тратить всю сумму на одного эмитента, всегда лучше создавать портфель", — уточняет она.

Можно присмотреться к представителям нефтегазового и металлургического секторов, золотодобытчики тоже смотрятся вполне привлекательно.

"Акции дадут прекрасную возможность заработать на курсовой стоимости, а также получить дивиденды. Наш рынок — один из самых щедрых в мире на выплаты процентов от прибыли инвесторам", — считает эксперт.

Если не хотите глубоко погружаться в изучение каждого эмитента в портфель, то можно выбирать биржевые фонды на интересующие рынки. “Вариантов всегда много, на любой вкус и цвет, но прежде, чем инвестировать, стоит изучить принципы работы инструментов на рынке ценных бумаг. Это важно, чтобы вы зарабатывали, а не теряли деньги", — резюмирует Харченко.

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Комментарии

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кир
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Пофиг, рынок не подходит для России.
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