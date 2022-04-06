Эксперт объяснил, как найти скрытую камеру с помощью смартфона

Доцент кафедры информационной безопасности заявил, что скрытую камеру можно найти с помощью фонарика на смартфоне.

Скрытая камера может быть установлена где угодно: в отелях, хостелах, магазинах или квартирах, сдаваемых в аренду. Не всем это нравится, а опознать новомодные гаджеты часто не может даже профессионал. При этом есть ряд простых способов обнаружить слежку с помощью обычного смартфона, рассказывает агентству «Прайм» доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин. Его слова приводит агентство РИА Новости.

«Самый элементарный способ: включить фонарик на вашем гаджете в темном помещении. Конструктив любой камеры подразумевает наличие объектива, который будет бликовать при свете фонаря. Кроме того, иногда на дешевых моделях следящих устройств имеются светодиоды: они также будут хорошо заметны в темноте», — говорит специалист.

Есть и более технологичный вариант: загрузить на смартфон специальную программу для обнаружения источника Wi-Fi-сигнала. С его помощью видео с камер передается на сервер хранения. Если камеру настраивал новичок, Wi-Fi-сеть можно даже обнаружить среди доступных сетей. В этом случае ее название включает цифры 720 и 1080 — это пиксельное разрешение, которое присутствует в «заводской настройке» названия сети устройства, объяснил Кашкин.