Эксперт подсказал эффективный способ сохранить зимой тепло в квартире

Россиянам подсказали, как сделать так, чтобы обогревали только жилище.

Чтобы снизить проникновение холода в квартиру, есть множество способов. В том числе можно наклеить фольгу на фанеру и установить этот экран за батареей, сообщил РИАМО менеджер по развитию DIY-сегмента компании «РОКВУЛ» Александр Коршунов.

Дополнительная теплоизоляция стен, граничащих с улицей или соседствующих с холодной лифтовой шахтой, снижает проникновение холода через внутренние и внешние стены квартиры, а также препятствует появлению грибка и сырости. Такое утепление рекомендуется проводить на металлическом каркасе.

В изоляции жилья от холода поможет и утепление пола на первом этаже, а также над арками и проемами, убережет от холода, который идет непосредственно от земли или с улицы и от потери тепла из квартиры. Это обеспечит комфортную температуру: дома будет тепло зимой и прохладно летом, и подарит возможность ходить босиком по теплому полу.

«Большая часть тепла из квартиры уходит через окна: рекомендуем установить герметичные стеклопакеты либо же устранить все трещины и зазоры в имеющихся окнах», — добавил Коршунов.

Также можно установить регулятор тепла на батарее и использовать специальные теплоотражающие экраны за батареями, которые просто сделать — наклеить фольгу на фанеру и установить экран за батареей на расстоянии 2-3 см, чтобы конструкция не соприкасалась с радиатором. Таким образом тепло будет уходить на обогрев квартиры, а не внешней стены дома.