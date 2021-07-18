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Эксперт предупредил о вреде бумажных чеков для здоровья

Новости. Общество
21:30, 19 Июля 2021
фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Специалист рассказал, чем вредны для людей бумажные чеки.

Бумажные кассовые чеки должны уйти в прошлое: они не дают никаких преимуществ ни предпринимателям, ни клиентам: они дорого обходятся бизнесу, наносят вред природе, а содержащиеся в термобумаге токсичные вещества при контакте с кожей могут провоцировать развитие различных заболеваний, рассказал РИА Новости CEO и сооснователь компании «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.

Он напомнил, что, по данным проекта «Раздельный Сбор», в России ежедневно используется около 10 тысяч тонн термобумаги — что является непозволительной роскошью в современном мире. «Кассовые чеки, напечатанные на термобумаге, вредны для здоровья: токсин Бисфенол А, нанесенный на бумагу, способен проникать в кожу человека, провоцировать ряд заболеваний. Кроме того, это вещество делает документы непригодными для переработки», — рассказал Рахимбердиев.

«Думаю, что постепенно в крупных городах покупатели и бизнес перейдут полностью на электронные чеки. Понятно, что для отдельных категорий граждан это создаст сложности, но большинство быстро оценят удобство и возможности», — добавил он. «Сама идея электронных чеков — правильная как для бизнеса, так и для обычного пользователя. Это заметная экономия денежных средств, природных ресурсов, времени. Наконец, электронный чек — это удобно, его нельзя потерять, забыть, он не выцветает на солнце. Некоторые налоговые вычеты можно будет оформить по электронным чекам без сбора каких-либо дополнительных документов и посещения налоговой инспекции», — отметил он.

Предприниматель напомнил, что в феврале текущего года Федеральная налоговая служба запустила сервис «Мои чеки онлайн», в котором каждому покупателю доступны собственные электронные чеки. Эта новость вызвала массу вопросов — люди опасались, что ведомство будет контролировать расходы россиян. Однако по факту ничего не изменилось: никакие новые данные не попали в ФНС, просто появился сервис, где граждане могут увидеть свои собственные чеки.

Эксперт объяснил, что сейчас в личный кабинет сервиса «Мои чеки онлайн» автоматом поступают данные только за дистанционные покупки — такси, каршеринг, оплата в интернет-магазине, но электронные чеки здесь использовались и раньше. В остальных случаях, для получения электронного документа покупателю нужно потребовать его при оплате покупки и указать свой номер телефона или email.

Отказ от бумаги выгоден не только покупателям, но и бизнесу. «Стоимость каждого бумажного чека варьируется от 10 до 20 копеек. А при организации курьерской доставки экономия составит от 24 тысяч рублей: при использовании бумажных платежных документов каждому курьеру нужно выдать мобильную кассу (стоимость от 17 тысяч рублей) и платить за ее ежегодную перерегистрацию (около 7 тысяч рублей). Если вместо бумажных использовать электронные чеки, то курьеру на смартфон ставится приложение, которое будет выдавать эти самые чеки, или же курьер может показывать клиентам QR-код, по которому доступен электронный документ», — объяснил эксперт.

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