Эксперт рассказал, какие районы рискуют превратиться в «гетто»

Спальные районы крупных городов, особенно на окраинах с минимальной транспортной инфраструктурой, рискуют первыми маргинализироваться и превратиться в «гетто».

Об этом рассказала РИА Недвижимость ведущий аналитик Агентства стратегического развития «Центр» Ольга Мельникова.

«Риски превращения в „гетто“ максимальны у спальных районов, расположенных, как правило, на периферии городов или анклавно. На перспективы развития таких районов в первую очередь влияет степень их насыщенности инфраструктурой, транспортной связности с центром города и наиболее значимыми градостроительными узлами», — пояснила она.

Отсутствие выбора между доступными типами транспортной коммуникации (автомобиль, автобус, метро) или вариантами проведения досуга (спорт, кино, театр) с течением времени и изменением социального статуса жильцов может стать причиной их переезда в более благополучные локации, а также привести к снижению инвестиционной привлекательности территории и, как итог, заселению жилого фонда менее обеспеченной и притязательной категорией граждан, отметила Мельникова.

Задача территории — максимально удовлетворить потребности жителя района, поддерживая популярный сегодня тренд «политики нулевого километра» или «15-минутного города». В шаговой доступности должны находиться объекты образования, здравоохранения, спорта и культуры, объекты повседневного спроса и места приложения труда, подчеркнула она.

При этом высокая степень транспортной связности гарантирует жителям комфортную доступность иных объектов посещения, в том числе объектов городского масштаба. Второй важный аспект — качество среды. Район, в котором создана современная комфортная городская среда, не только удовлетворяющая интересы его жителей, но и приглашающая гостей, «обречен» на позитивное развитие, минуя судьбу районов-гетто, заключила эксперт.