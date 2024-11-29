Новые школьные автобусы отправятся в районы республики

Очередная партия школьных автобусов уехала в 8 районов Карелии.

Партия школьных автобусов отправлена в районы Карелии. Об этом сообщил в своем личном профиле глава Карелии Артур Парфенчиков.

По программе «Школьный автобус» транпорт получат Муезерская, Лендерская, Кемская школа №1 , Лахденпохская, Кончезерская, Райваттальская, Кяппесельгская и Великогубская школы.

"Над обновлением парка автобусов для школ Карелии работаем постоянно. Всего за последние годы при поддержке Правительства России и за счет средств регионального бюджета приобрели более 130 школьных автобусов", - уточнил руководитель республики.