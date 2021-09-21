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Эксперт рассказал, какой прибор помогает избавиться от вялости на работе

Новости. Общество
21:30, 24 Сентября 2021
фото: pixabay.com / Free-Photos

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Эффективность труда снижается, если в воздухе содержится много углекислого газа, рассказал эксперт и назвал прибор, который может помочь работникам.

Даже в просторном помещении высока вероятность повышения концентрации углекислого газа, если там находится много сотрудников, отметил в интервью радио Sputnik эколог, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев. Когда качество воздуха низкое, люди становятся вялыми, добавил он.

«При большой концентрации углекислого газа в офисе у сотрудников появляется сонливость, пропадает желание работать», — сказал Антон Ястребцев.

Чтобы поддерживать работоспособность на высоком уровне, важно контролировать уровень углекислого газа в помещении. Для этого, по словам эколога, подойдет компактный газоанализатор.

«У нас в офисе стоит датчик углекислого газа. У нас высокие потолки, помещения просторные, в них работает немного людей. Но уже через два часа критическое значение углекислого газа на датчике достигается, и надо проветривать помещение. Как бы жарко за окном ни было, все равно надо открывать окна и проветривать. Даже если не через два часа, то через три точно „надышат“», — полагает Антон Ястребцев.

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