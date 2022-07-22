Эксперт рассказала о перспективах грибного сезона в Карелии

Научный взгляд на нынешний грибной сезон не внушает оптимизма.

Заканчивается июль, жители Карелии и туристы с нетерпением ожидают начала «тихой охоты», как называют сбор грибов. Но будет ли нынешний год, как два предыдущих, столь же урожайным на эти дары леса?

Об этом нам рассказала кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории ландшафтной экологии и охраны лесных экосистем Института леса КарНЦ РАН Ольга Предтеченская.

— Последние два сезона у нас, действительно, были грибными, и по статистике я не припомню, чтобы урожайным был и третий год подряд, — сообщила Ольга Олеговна. — Первые грибы — подосиновики и даже белые появлялись уже в июне. В это время в регионах, где растет рожь, она колосится, и не случайно такие грибы называют колосовиками. Следующие же грибы должны появиться уже в августе. А волнушки, грузди и другие грибы для соления пойдут только осенью, когда они обычно появляются.

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