Эксперт: «В ходе выборов Карелия подтвердила свою репутацию!»

Руководитель Штаба по общественному контролю за выборами отметил уровень политической культуры в республике.

Центризбирком Карелии обработал 100% бюллетеней и опубликовал предварительные итоги трехдневного голосования. Так, по результатам выборов в Законодательное собрание Карелии, лидирует «Единая Россия», которая набрала 28,96% голосов, на втором месте КПРФ с 16,91%. Третью позицию занимает «Справедливая Россия — За правду», собравшая 12,81%, на четвертом месте оказалась ЛДПР, набрав 9,86%, и замыкает пятерку лидеров партия «Яблоко» с 8,54%.

«Результаты ожидаемые, учитывая то, как велась избирательная кампания партиями и кандидатами, - говорит руководитель Штаба по общественному контролю за выборами-2021 Алексей Тайбаков.

По его оценке, голосование во всех районах и Петрозаводске прошло в спокойном режиме.

«Каких-либо нарушений, влияющих на легитимность выборов, не было. Все три дня в Петрозаводске работал Центр общественного наблюдения, который быстро отрабатывал все вопросы, связанные с организацией выборов. Например, когда поступило сообщение о том, что избиратели из поселка Кривой Порог не могут из-за отмены рейса попасть на избирательные участки в Авнепорог, мы связались с республиканским ЦИК и при участии Алексея Евгеньевича Бахилина проблема была решена в течение часа. Это свидетельствует о том, что Центр общественного наблюдения и ЦИК решали проблемы оперативно. Карелия подтвердила свою репутацию региона с высокой политической и электоральной культурой. И даже на прямом включении в Центризбиркомом России нас отметили как регион, который достойно проводит выборы и не допускает никаких нарушений».

По итогам выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва по карельскому одномандатному округу №17 наибольшее число голосов - 27,69% набрала Валентина Пивненко.