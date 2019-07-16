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Новости. Общество
23:30, 16 Июля 2019
фото: @ Peter Sommer / flickr.com

Эксперты назвали 5 популярных ошибок женщин в сексе

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Сексолог из Университета Дьюка Лори Уотсон назвала самые популярные ошибки женщин в сексе.

По словам Лори Уотсон, многие женщины считают, что мужчины должны иметь возможность читать их мысли, когда они настроены на секс. Таким образом, партнерша может расстроиться, когда ее тонкие намеки остаются незамеченными. Все должно быть гораздо проще, представительница прекрасного пола может обнять свою вторую половину, намекнуть, что у неё есть желание лечь в постель. Примерами фраз являются: "Я люблю твое тело и не могу дождаться, чтобы почувствовать тебя" или "Я действительно в настроении, чтобы заняться с тобой любовью сегодня вечером".

Второй распространенной ошибкой служит стеснение сказать о повторении в интимных ласках того, что особенно нравится. Это приносит огорчение даме, а её вторая половина даже об этом не догадывается, пишет издание "Актуальные новости". 

Сосредоточение внимания на недостатках тела является не менее распространенным неправильным отношением к себе. Стоит понимать, что любящий человек думает совершенно о другом. Для мужчины важнее лицезреть обнаженную женщину, чувствовать ее кожу.

Неумение же расслабится уменьшает сексуальное возбуждение.

"Клиентки часто спрашивают о технике орального секса. Тревога в этом вопросе не дает возможности расслабиться в полной мере. Идеальным вариантом является - спросить любимого человека, что ему нравится", – указывает на четвертую ошибку сексолог.

Большинство мужчин возбуждаются от женской самоуверенности и страстных прикосновений. Знать и стимулировать активно эрогенные зоны партнера - ключ к получению большего удовольствия от секса для обоих влюбленных.

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