Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к зиме

Эксперты назвали признаки неготовности авто к зимнему сезону.

Перед зимним сезоном желательно сделать техническое обслуживание (ТО) автомобиля, порекомендовал главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Признаки неготовности машины к зиме автоэксперт назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Первое, что должно быть — это сезонные шины. Здесь двух мнений быть не может. Они обязаны быть. Плюс ко всему, конечно, перед зимой стоит залить ту самую жидкость, которая не замерзнет. То есть классическую незамерзайку. И постараться сделать ТО — проверить те же самые тормоза», — посоветовал Ракитин.

Также автоэксперт рекомендовал приобрести новые дворники к зиме.

«Плюс ко всему, темнеет рано, поэтому нужно, чтобы хорошо и правильно были настроены фары», — заключил он.

Ранее издание писало о том, что владельцам авто в России автоэксперт посоветовал не дожидаться выпадения снега, а заменить шины заранее. Производители шин считают, что летняя резина может начать терять эластичность уже при семи градусах выше нуля, что приводит к потере сцепных свойств. Таким образом, шанс попасть в аварию на летних шинах увеличивается еще до того, как начнутся заморозки, отмечает «Лента.ру».