Эксперты назвали главные недостатки современных смартфонов

Специалисты рассказали о неудачных трендах в развитии смартфонов.

Авторы издания Android Authority выделили несколько трендов в индустрии смартфонов 2020 года, которые они не хотели бы видеть в 2021 году. Об этом информирует агентство экономической информации "Прайм".

Во-первых, журналисты не одобрили желание производителей смартфонов добавлять во все названия 5G-аппаратов слово "5G". Нет ничего плохого в том, чтобы давать приставку 5G в первый год внедрения новой функции, так как она еще мало распространена среди смартфонов. Но на сегодняшний день поддержка сетей нового поколения стала обычным явлением среди флагманов, поэтому добавление пометки 5G уже не имеет смысла, считают авторы.

Во-вторых, журналисты отметили, что производителям следует прекратить использовать пластик в корпусах дорогих смартфонов за $1000. В качестве альтернативы предлагается применять стекловолокно, которое гораздо качественнее и выглядит более солидно.

В-третьих, авторы Android Authority считают, что в следующем году брендам стоит отдать предпочтение качеству, а не количеству.

В-четвертых, одной из самых раздражающих тенденций за последние два года журналисты назвали добавление в смартфоны четырехкамерных модулей, включая некачественную 2-мегапиксельную камеру, исключительно ради количества. "Большинство брендов, начиная от Xiaomi и заканчивая Samsung, применяют эту стратегию, чтобы похвастаться наличием блока из четырех камер, хотя вместо этого следовало бы улучшить качество основных, широкоугольных или макро-объективов", — считают они.

В-пятых, авторы раскритиковали такую вещь, как медленную проводную зарядку у некоторых брендов. Например, у Motorola Edge Plus и Google Pixel 5 мощность зарядки равна 18 Вт, а у iPhone 12 — 20 Вт. Журналисты уверены, что показатель 30+ Вт должен стать обязательным для всех флагманских смартфонов.

В-шестых, в качестве весомого недостатка отмечается факт того, что производители гаджетов все еще ограничивают количество выпускаемых обновлений для того или иного устройства. Журналисты говорят, что вендорам следует перейти на более продолжительную поддержку смартфонов в рамках операционной системы. Так, Google и Samsung уже пошли на этот шаг и обязуются предлагать трехлетние обновления системы для некоторых устройств.

В-седьмых, еще один неприятный тренд заключается в том, что многие производители предлагают множество моделей телефонов с незначительными различиями между ними, как, например, Xiaomi Redmi, что путает потребителя, но не несет в себе никакой смысловой нагрузки. "Нам действительно нужно семь или восемь вариантов Redmi 9, когда есть различие только в половине из них?", — рассуждают журналисты портала.

Наконец, журналисты надеются увидеть в 2021 году флагманы по более доступным ценам, чем сейчас.