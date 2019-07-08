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Новости. Общество
10:30, 08 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Игорь Буймистров

Эксперты передвижных лабораторий проверят качество форели из Карелии

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Республиканский центр ветеринарии и консультирования получил спецмашину, в которой оборудована передвижная лаборатория для исследования форели.

Эксперты на территории рыбных хозяйств осматривают поведение рыбы в воде, -  в частности, координацию ее движений; оценивают качество кожного покрова. Некоторых особей отлавливают для более тщательного исследования непосредственно в условиях передвижной лаборатории. Там анализируется соскоб кожи и внутренние органы рыбы, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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