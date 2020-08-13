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Эксперты рассказали, как сэкономить на покупке авиабилетов

Новости. Общество
21:30, 13 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Специалисты туристического агрегатора Skyscanner рассказали о днях недели, когда выгоднее всего покупать авиабилеты.

Лучше всего приобретать их в пятницу – тогда цена будет ниже на 21%, чем в выходные. Кроме этого, важен выбор аэропорта, пишут "Известия" со ссылкой на Daily Express.

"Мы выяснили, что семья из четырех человек, направляющаяся на Тенерифе, могла бы сэкономить более £500, если бы вылетала не из Лутона, а из Станстеда", – сообщили специалисты Skyscanner.

В то же время отмечается, что иногда выбор более дешевого аэропорта может оказаться дороже в связи с тем, что до него нужно будет дольше добираться, а значит, потратить больше денег на дорогу до аэропорта.

Кроме этого, эксперты не советуют покупать билеты в обе стороны у одной и той же авиакомпании, так как у разных компаний их можно приобрести дешевле.

23 июля Министерство транспорта России разъяснило условия возврата авиабилетов. Деньги за неиспользованный билет можно вернуть двумя способами. До окончания установленного срока в три года можно воспользоваться ими как ваучером – купить на них новый билет и другие услуги авиакомпании. Второй вариант – дождаться трех лет с даты отправления рейса и получить средства.

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