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Новости. Общество
20:40, 07 Ноября 2019
фото: © Елена Афонина/ТАСС

Эксперты рассказали, как выбрать пуховик

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В Роскачестве составили рекомендации по выбору пуховика, советуя в том числе обратить внимание на соотношение пера и пуха в нем.

"При выборе пуховика следует обратить внимание на соотношение пуха и пера, чем больше в утеплителе пера, тем пуховик, во-первых, холоднее, во-вторых, тяжелее. Кроме того, перо в десятки раз дешевле пуха, и это может позволить недобросовестным производителям экономить на производстве товара", – отмечается в сообщении ведомства. 

Согласно рекомендациям экспертов, чтобы наполнитель не "гулял" по пуховику и не выбивался из него, изделие должно быть многослойным и правильно простеганным, а наполнитель – равномерно распределенным по поверхности куртки, пишет ТАСС.

Эксперты также отметили, что при стирке пух в куртках образует комки и потом долго сохнет, зато эти изделия менее объемные и более теплые, чем наполненные синтетикой.

В свою очередь, как отметили в Роскачестве, изделия с синтетическим наполнителем достаточно просты в уходе: их легко стирать и сушить, так как такие волокна минимально поглощают воду, наполнитель почти не перемещается внутри изделия и не сбивается в комки. При этом синтепоновые куртки и пальто не вызывают аллергию, поэтому эксперты советуют аллергикам избегать натуральных наполнителей.

В Роскачестве также убеждены, что тепловые свойства зимней верхней одежды помогает сохранять водо- и ветронепроницаемая ткань, а комфортное ощущение в куртке при перепадах температуры обеспечивает еще и воздухо- и паропроницаемость ткани, например мембранной или смесовой. Специалисты рекомендуют выбирать себе пуховик на размер больше, так как такую куртку удобнее носить и на ней с меньшей вероятностью сломаются кнопки и молнии.

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