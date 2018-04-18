Эксперты рассказали о новом психическом расстройстве любителей селфи

Эксперты Британской ассоциации эстетической и пластической хирургии считают, что фотофильтры популярных приложений изменяют современные эталоны красоты.

Специалисты обратили внимание на то, что пациенты клиник всё чаще готовы лечь под нож, чтобы в реальности выглядеть так же, как и на селфи, сообщает "Лайф".

Лидером среди приложений-"ориентиров" является Snapchat, в котором есть множество разнообразных фильтров. Приложение способно изменять на фотографиях форму лица, убирать синяки и особенности кожи и даже увеличивать глаза. Последний спецэффект оказался так популярен, что многие решили с помощью пластики воплотить в жизнь виртуальный образ.

Недавно новый тренд добрался и до РФ. По словам пластического хирурга Андрея Ковынцева, люди уже не раз обращались к нему с просьбами сделать "глаза из "Снэпчата".

"Однозначно я отказываюсь от таких просьб. Если пациент хочет именно мультяшные глаза, точь-в-точь как в известном мобильном приложении, то для этого надо полностью ломать глазную орбиту и срезать веко. Ни один здравомыслящий человек на это не пойдёт. Но дело даже не столько в здравом смысле, сколько в функциональности затеи. Если хирургическим путём увеличить глаза до таких размеров, как в "Снэпчате", то пациент попросту не сможет их закрыть. Для этого не хватит объёма ткани верхнего века", — рассказал врач изданию.

Хирург отмечает, что в современной медицине есть доступные и более безопасные способы сделать взгляд открытым и выразительным. С помощью операции можно слегка увеличить или изменить разрез глаз, убрать избыток верхнего века или немного приподнять брови.

Впрочем, одними только глазами дело не обходится. Ради лайков люди полностью перекраивают свои лица. Так, британка Люси О’Грэди из-за своей страсти к селфи изменилась до неузнаваемости. Женщине так нравились её фото в "Снэпчате", что она решилась на пластику. Она сделала пластику носа и подбородка, изменила разрез глаз и увеличила губы. При этом каждый новый образ не вызывал удовлетворения у женщины. Она остановилась лишь тогда, когда поняла, что жажда перемен стала настоящей зависимостью, а на операции она тратит почти все свои деньги.

Психологи уже внесли селфиманию в разряд психических расстройств и обозначили её новым термином — дисморфия селфи, или цифровая дисморфия, то есть неприятие собственного тела на фото и видео.

Клинический психолог Люция Сулейманова считает, что зачастую такие отклонения развиваются у неуверенных в себе людей. Страдающих цифровой дисморфией подстёгивает также то, что обработанные кадры набирают больше лайков, чем фото без фильтров. В результате это ещё больше увеличивает разницу между виртуальной и реальной внешностью. Из-за этого люди постоянно стремятся переделать себя.