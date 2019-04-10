Экспорт автомобилей из России значительно вырос в феврале

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Объем экспорта легковых автомобилей из России в феврале составил 7,3 тысячи единиц, что на 17% выше показателя февраля 2018 года.
В денежном выражении экспорт легковых автомобилей составил 95 млн долларов, что на 22,4% выше прошлогоднего показателя. При этом экспорт грузовиков увеличился до 1,2 тысячи штук, а в денежном выражении показатель увеличился на 87% до 21,8 млн долларов, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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