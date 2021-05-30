Экспорт и импорт товаров и услуг вырос в Карелии в 2021 году

Внешнеторговый оборот предприятий Карелии за январь-март 2021 года составил в текущих ценах 228,5 млн. долларов США и по сравнению с 1 кварталом прошлого года увеличился на 10,1%.

Об этом говорят данные Карелиястата об объемах экспорта и импорта в регионе.

Экспорт вырос на 5,2%, импорт — на 27,4%. В частности, объёмы экспорта металлов и изделий из них выросли в 1,5 раза, древесины и изделий из неё — на 33,7%, машиностроительной продукции — на 18,8%. Подробнее об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».