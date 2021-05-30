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Экспорт и импорт товаров и услуг вырос в Карелии в 2021 году

Новости. Экономика
09:26, 31 Мая 2021
фото: pixabay

Внешнеторговый оборот предприятий Карелии за январь-март 2021 года составил в текущих ценах 228,5 млн. долларов США и по сравнению с 1 кварталом прошлого года увеличился на 10,1%.

Об этом говорят данные Карелиястата об объемах экспорта и импорта в регионе.

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Экспорт вырос на 5,2%, импорт — на 27,4%.

В частности, объёмы экспорта металлов и изделий из них выросли в 1,5 раза, древесины и изделий из неё — на 33,7%, машиностроительной продукции — на 18,8%.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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