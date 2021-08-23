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Экспорт продукции предприятий Карелии в первом полугодии вырос на 21%

Новости. Экономика
10:25, 24 Августа 2021
фото: © Правительство РК

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Заграничные поставки продукции карельских предприятий в первом полугодии увеличились на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из данных министерства экономического развития республики.

Увеличился экспорт целлюлозы, черных металлов и изделий из них, древесины, потребительских товаров, промышленного и электрооборудования, транспортных средств.

Доля поставок сырья составила всего 5% от общего объема экспорта из Карелии.

Объем импорта увеличился на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Выросли импортные поставки потребительских товаров, промышленного и электрооборудования, товаров производственного назначения, транспортных средств, целлюлозы, черных металлов и изделий из них, рыбы и ракообразных.

Предприятия и организации Карелии поддерживали торгово-экономические связи со 112 странами. Основные торговые партнеры республики — Финляндия, Эстония, Китай, Нидерланды, Германия, Египет.

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Комментарии

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Вася
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Самуил
2021-08-24 11:37:55
Вася, кина не будет!
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