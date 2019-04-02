Экзамен в ГИБДД для мотоциклистов назначен на 24 апреля

Первый экзамен для кандидатов в водители, обучающихся на категории М, А, А1 в автошколе "Престиж" назначен на 24 апреля.

Как обычно, вождение будет сдаваться на площадке школы по адресу Вытегорское ш., 62.

Площадка уже очистилась от снега, и обучение идет полным ходом. Однако если прийти учиться прямо сейчас – еще можно все успеть и выйти на экзамен именно в этот день.

Приходите в автошколу "Престиж" учиться на категории М (мопеды и скутеры), А (мотоциклы), А1 (легкие мотоциклы) и начинайте летний мото-сезон без "опоздания".

Благодаря большому количеству разнообразной техники и отработанной системе подготовки мотоциклистов, ваше время не будет потеряно зря, а вождение будет происходить в согласованное время.

Сотни мотоциклистов в Петрозаводске и Карелии получили свои права вместе с автошколой "Престиж". Присоединяйтесь.

Телефон для справок 8-921-727-45-45.

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