Электронные визы внедрят по всей России

Режим электронной визы может быть распространен на всю территорию России через год - полтора.

Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, пишет ТАСС.

Сейчас режим электронной визы действует на Дальнем Востоке, на территории Забайкальского края (республика Бурятия и озеро Байкал), а с 1 июля этого года он будет запущен в Калининградской области, напомнила руководитель ведомства.

"Действительно, сейчас на достаточно высоком уровне идет обсуждение вопроса, связанного со снятием визовых ограничений. Вопрос находится фактически на финальной стадии обсуждения, и мы исходим из того, что в самое ближайшее время будет принято положительное решение по данному вопросу, и в перспективе года - полтора электронный режим визы заработает на территории всей страны", – сказала Догузова.