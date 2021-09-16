Электроснабжение жителей Пудожского района станет надежнее

Карельский филиал «Россети Северо-Запад» заменит пять железобетонных опор на линии электропередачи 110 кВ «Андома – Каршево».

Такие опоры выдерживают низкие температуры (до -55 °C), устойчивы к ветровым и гололедным нагрузкам. К тому же они не боятся пожаров.

Также энергетики заменили на линии электропередачи 120 изоляторов. Изоляция – важный элемент в составе ЛЭП, отвечающий за надежность и безопасность ее работы.

Линия «Андома – Каршево» – системообразующая, от ее работы зависит надежность электроснабжения жителей всего района.