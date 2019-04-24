Елена Гнетова рассказала о поправках к законопроекту о нестационарной торговле

Предприниматели смогут получать компенсации убытков понесенных из-за изъятия участков под их ларьками и киосками в случае принятия поправок к федеральному законопроекту о нестационарной торговле.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, комментируя результаты обсуждения законопроекта на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей в Москве.

По словам Гнетовой, наиболее дискуссионными были вопросы предоставления гарантий предпринимателям в случае, если место размещения нестационарного торгового объекта потребуется для государственных или муниципальных нужд, передают "Вести Карелии".

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