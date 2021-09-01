Елена Шмелева: «Равные возможности детей начинаются со школьных автобусов»

Дорога в школу — это часть образовательной среды

Руководитель образовательного центра «Сириус» назвала поставки школьных автобусов в регионы системным вложением в качество образования. По мнению Елены Шмелевой, дорога от дома до школы — это часть образовательной среды, и именно с нее начинаются равные возможности.

«Снимая барьеры, мы действуем в интересах каждого ребенка, исходя из того, что у него будет больше возможностей реализовать себя. Также мы обязаны учитывать особенности каждого региона и его мнение об эффективности маршрутов. С этого начинается каждый учебный день ребенка, и это влияет на его настрой. Но прежде всего это вопрос безопасности. Проезд должен быть удобным и безопасным, школьные автобусы должны быть современными. Они хотя бы должны быть в наличии. Сегодня во многих населенных пунктах, к сожалению, школы испытывают их нехватку», — говорит она.

За последние пять лет в российские регионы поступили более 11 тысяч школьных автобусов. В Карелии автопарк школ только за последние два года школы увеличился на 33 новых автобуса, а в этом году ожидается поступление еще 28 машин.

По словам Елены Шмелевой, доступность школьных автобусов важна не только для проезда в школу, но и для посещения внеклассных мероприятий. Со 2 сентября начала работать программа «Пушкинская карта», по которой школьники будут получать средства на посещение музеев, выставок и других культурных мероприятий.

«Обновление парка школьных автобусов в регионах позволит, в том числе, расширить географию использования этих карт. Школьные автобусы позволят быстро и безопасно добираться даже до отдаленных от школы учреждений культуры, поэтому поставки необходимо начать уже сейчас», — сказала Елена Шмелева.

По программе «Пушкинская карта» школьники студенты от 14 до 22 лет смогут получать деньги из федерального бюджета на посещение музеев и театров. В Карелии сходить на выставку или спектакль по «Пушкинской карте» можно с 4 сентября. В проекте участвуют Национальный музей, Музей изо, музей-заповедник «Кижи», Театр кукол, Музыкальный и Национальный театры, Карельская филармония, ансамбль «Кантеле», Центр народного творчества и культурных инициатив, Беломорский Дом культуры, Центр культурного развития «Среда» из Костомукши, а также Олонецкий национальный музей. Подробную афишу «Пушкинской карты» можно посмотреть здесь.