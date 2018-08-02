Элиссан Шандалович и Микаел Мелкумян назвали основные сферы возможного сотрудничества Карелии и Армении

Продолжается официальный визит в Карелию делегации Национального Собрания Республики Армения.

На встрече карельских депутатов с представителями парламента Армении шла речь о возможных сферах взаимовыгодного сотрудничества двух республик. После завершения беседы заместитель председателя Национального Собрания Республики Армения Микаел Мелкумян и председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович ответили на вопросы журналистов.

"Безусловно, одно из перспективных направлений сотрудничества – это развитие туризма, которому наша страна уделяет большое внимание. С каждым годом количество россиян, которые посещают Армению, растет, - отметил Микаел Мелкумян. - Еще одна точка соприкосновения интересов наших республик – это товарообмен. Армянские продукты всегда отличает качество, хороший вкус и доступность в цене. Есть планы по сотрудничеству и в сфере образования, например, в части обмена студентами для прохождения обучения и практики".

Кроме того, вице-спикер парламента Армении рассказал о возможности создания на территории Карелии культурного центра Армении, который помогал бы армянам, проживающим в Карелии, не терять связь со своей исторической родиной.

В свою очередь, спикер карельского парламента Элиссан Шандалович также обозначил направления, в которых обе республики, обладающие большим потенциалом, могут быть интересны друг другу.

"Мы определили перспективные с экономической и гуманитарной точки зрения направления сотрудничества. Со стороны Карелии, это, безусловно, не только лес и бумага, это еще и туризм, образование, продукция сельского хозяйства и карельские дикоросы. Но далеко не все. Визит наших армянских коллег продолжается, программа пребывания очень насыщенная, уверен, что идеи по дальнейшему сотрудничеству еще появятся", - резюмировал Элиссан Шандалович.

Напомним, в ближайшие два дня депутаты Национального Собрания Республики Армения посетят ряд предприятий и организаций республики, в том числе инженерный центр пожарной робототехники "ЭФЭР", ДОК "Калевала" и ОАО "Кондопога", Петрозаводский государственный университет и Республиканскую больницу им. Баранова, а также туристические объекты. Главная цель встречи парламентариев обеих республик – развитие межпарламентских связей и укрепление торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей республик Армения и Карелия.

Приезд делегации в Карелию – это ответный визит депутатов Национального Собрания Армении. Первая межпарламентская встреча с участием карельских парламентариев состоялась в апреле этого года в Ереване.