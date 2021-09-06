Элиссан Шандалович и Ольга Шмаеник присоединились к акции «Сохраним лес»

Акция «Сохраним лес» состоялась в Карелии 7 сентября.

В рамках рабочей поездки в Пряжинский район в ней приняли участие Глава Карелии Артур Парфенчиков, Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович, Первый вице-спикер парламента Ольга Шмаеник, представители министерств, ГИБДД, Рослесхоза, студенты, школьники.

«Карелия — прекрасный лесной край, который славится своей природой. Такие акции по восстановлению лесного фонда — это вклад в развитие нашей республики. Я бы хотел, чтобы таких мероприятий проводилось больше и в них участвовало больше людей», — отметил Элиссан Шандалович.

По словам Ольги Шмаеник, очень важно проводить мероприятия по лесовосстановлению, так как они помогают сохранять природу. «Надеюсь, что через пару лет на этом месте мы увидим новый лес», — сказала парламентарий.

На лесном участке на территории Соддерского участкового лесничества Пряжинского района, по данным организаторов, высадили 7 тысяч сеянцев сосны. Отметим, что акция «Сохраним лес» проводится в рамках национального проекта «Экология». В районах Карелии, наиболее пострадавших от крупных лесных пожаров — Пряжинском, Кондопожском, Суоярвском — проводятся дополнительные мероприятия по лесовосстановлению.