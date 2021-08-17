Элиссан Шандалович: Инвесторы заинтересованы в размещении предприятий в арктических районах Карелии

Спикер Законодательного Собрания Карелии и глава республики Артур Парфенчиков 20 августа находятся с рабочей поездкой в Беломорском районе.

В частности, Артур Парфенчиков и Элиссан Шандалович посетили месторождение «Беломорское», где встретились с директором ООО «Беломорский щебень» Александром Волковым. Предприятие, на котором проходят пусконаладочные работы, имеет статус резидента Арктической зоны. По словам инвестора, проект запустился благодаря мерам поддержки, которые созданы для арктических резидентов. В перспективе для перевозки нерудных материалов планируется задействовать порт бывшего Беломорского лесопильно-деревообрабатывающего комбината.

Артур Парфенчиков и Элиссан Шандалович также побывали в здании бывшего хлебозавода, где ООО «Беломорский хлеб» планирует запустить выпуск хлебобулочных изделий. Компания — арктический резидент. Как рассказал ее представитель Максим Самохвалов, ремонтные работы в помещениях завершаются, необходимое технологическое оборудование закуплено. На предприятии будет создано порядка 40 рабочих мест.

Председатель Законодательного Собрания Карелии отметил, что парламент совместно с правительством республики ведет последовательную работу по настройке регионального инвестиционного законодательства. Например, установлен ряд льгот для резидентов Арктической зоны. В частности, это нулевая ставка налога на имущество, налога на прибыль и другие меры поддержки. Очень важно знать, как работают принимаемые законы.

«Мы видим, что инвесторы заинтересованы размещать свои производства, начинать бизнес в арктических районах Карелии. В конечном итоге это, безусловно, положительно

скажется на социально-экономическом развитии северных территорий», — отметил Элиссан Шандалович.

По данным министерства экономического развития и промышленности Карелии, с августа 2020 года на территорию Беломорского района привлечено 5 резидентов Арктической зоны Российской Федерации. Они реализуют инвестиционные проекты на общую сумму 593,4 млн рублей и планируют создать 159 новых рабочих мест.

Напомним, в Карелии к Арктической зоне относятся Лоухский, Кемский, Беломорский, Сегежский, Калевальский районы и Костомукшский городской округ.