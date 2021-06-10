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Элиссан Шандалович: изменения в бюджет демонстрируют оживление экономики Карелии

Новости. Общество
13:03, 11 Июня 2021
фото: © Заксобрание Карелии

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович прокомментировал изменения в бюджет республики.

Сегодня на внеочередном заседании парламента Карелии депутаты внесли корректировки в региональный бюджет на 2021 год. Доходная часть увеличена с 51 млрд 680 млн рублей до 60 млрд 333 млн рублей, расходная — с 56 млрд 611 млн рублей до 64 млрд 167 млн. рублей. Дефицит бюджета сокращен с 4 млрд 930 млн рублей до 3 млрд 834 млн рублей.

«Доходы бюджета изменились на 8,6 млрд. рублей. Отрадно отметить, что почти половина этих средств Республика Карелия заработала сама. Это говорит о том, что экономика нашего региона оживляется. Это очень хорошая тенденция», — отметил Элиссан Шандалович.

По словам парламентария, часть поступлений — это средства федерального бюджета, которые направлены на исполнение федеральной целевой программы по развитию Карелии, строительство школ и детских садов, расселение ветхого и аварийного фонда и др. На развитие образования дополнительно выделено 1,7 млрд рублей, на здравоохранение — 1,8 млрд рублей.

«Несмотря на то, что распределялись достаточно крупные средства, мы также точечно подошли к решению проблем, которые наиболее актуальны для жителей Карелии и муниципалитетов», — сообщил Председатель Законодательного Собрания.

В частности, 80 млн рублей выделены дополнительно школам на подготовку к новому учебному году, 14 млн рублей целевым образом направлено на лечение диабета, 20 млн рублей предусмотрено сфере здравоохранения на медицинскую реабилитацию пациентов. «Эта очень важная проблема, которая связана с сохранением здоровья жителей нашей республики», — пояснил парламентарий.

По словам Элиссана Шандаловича, 10 млн рублей направлено на субсидирование водных перевозок в Заонежье. Ранее по данному вопросу в Законодательное собрание обращались жители Заонежья, а также петрозаводчане, которые имеют в этих местах дачи.

Кроме этого, средства предусмотрены на программу Поддержки местных инициатив и конкурс ТОСов. Более 120 млн рублей пойдут на решение самых важных нужд, которые люди определили на своей территории.

«Еще раз хочу сказать о том, что те тенденции, которые мы сегодня увидели в бюджете Карелии, — увеличение доходной базы за счет налоговых и неналоговых поступлений — они, безусловно, нас радуют. Мы будем продолжать работу вместе с правительством республики и, уверен, будем еще проводить заседания Законодательного собрания и увеличивать наш бюджет», — подчеркнул Элиссан Шандалович.

Министр финансов республики Елена Антошина подтвердила, что ситуация в экономике региона улучшается, увеличиваются налоговые и неналоговые поступления, что дает основания для корректировки бюджета.

«По состоянию на 10 июня в бюджет Карелии поступило 14,8 млрд рублей. В сравнении с прошлым годом это плюс 4,5 млрд рублей, а в сравнении с благополучным в финансовом плане 2019 годом это плюс 2 млрд рублей. Такая ситуация дала нам возможность увеличить доходы бюджета и направить средства на первоочередные направления», — сказала Елена Антошина.

Уровень дефицита бюджета и государственного долга соответствует показателям, которые установлены соглашением с Министерством финансов России, подчеркнула министр.

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