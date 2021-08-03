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Элиссан Шандалович побывал в Детской республиканской больнице, где за счет бюджета Карелии провели ремонт (ВИДЕО)

Новости. Общество
12:16, 05 Августа 2021
фото: © Законодательное собрание РК

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Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович побывал в Детской республиканской больнице, где проводился капитальный ремонт за счет регионального бюджета.

Ранее с просьбой о выделении 16 млн рублей руководство больницы обращалось в адрес парламента.

Как рассказала Элиссану Шандаловичу главный врач Инга Леписева, после открытия Республиканского перинатального центра на освободившихся площадях неонатального подразделения было решено создать педиатрическое отделение для детей младшего возраста, современное эндоскопическое отделение и центр детской уронефрологии.

В ходе капремонта, в частности, заменили электропроводку, системы освещения и подачи кислорода, двери, оконные блоки, радиаторы отопления, обновили стены, пол. По словам Инги Леписевой, до этого эндоскопическое отделение занимало всего два небольших кабинета. Теперь это просторные помещения с процедурными, которые ранее не было возможности обустроить из-за нехватки площадей. Центр детской урологии-андрологии и нефрологии, где предусмотрены операционные, лаборатории и палаты, объединит в одном месте пациентов и специалистов. На сэкономленные в ходе конкурсных процедур средства в больнице также отремонтировали входную зону и холл.

Главный врач также рассказала о давней проблеме — подвальных помещениях больницы, которые регулярно затапливает дождевой водой. Председатель Законодательного собрания отметил, что парламент возьмет на контроль решение данного вопроса, и предложил провести экспертизу помещений, выбрать оптимальное техническое решение и определить объем средств, необходимых на ремонт.

Спикер Законодательного собрания подчеркнул, что парламентарии всегда уделяют особое внимание поддержке сферы здравоохранения, в том числе улучшению условий в медучреждениях.

«Мы видим, что бюджетные средства, которые депутаты выделили Детской республиканской больнице, освоены эффективно, созданы комфортные условия для пациентов и персонала. Все это помогает улучшать качество медицинской помощи. Уверен, такие проекты, связанные с развитием здравоохранения, и в дальнейшем будут поддерживаться парламентом», — прокомментировал Элиссан Шандалович.

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