Элиссан Шандалович принял участие в парламентских слушаниях посвящённых федеральному бюджету

Спикер карельского парламента Элиссан Шандалович с главой республики Артуром Парфенчиковым приняли участие в парламентских слушаниях о параметрах проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

«Проект бюджета имеет антикризисную направленность и предусматривает сохранение социально-экономической устойчивости нашей страны. Главный приоритет — выполнение государством всех социальных обязательств перед гражданами, включая индексацию пенсий, пособий, МРОТа, различных мер поддержки семей с детьми», — написал Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети.

Среди ключевых приоритетов бюджета, по словам спикера парламента Карелии, технологическое развитие России, обеспечение безопасности страны и боеготовности Вооруженных Сил, поддержка регионов и интеграция четырех новых субъектов.

При этом, как и прежде, продолжат реализовываться программы модернизации первичного звена здравоохранения, капитального ремонта школ, расселения граждан из аварийного жилья, льготной ипотеки и многие другие.

«Важно, что помимо обеспечения социальных обязательств, федеральный бюджет настроен также и на сохранение в регионах повестки развития — будет продолжено предоставление инфраструктурных кредитов. Предусмотрено финансирование на реализацию в Карелии мероприятий федеральной целевой программы и индивидуальной программы социально-экономического развития», — отметил спикер Заксобрания.

Также, по словам Элиссана Шандаловича, еще одной особенностью проекта бюджета является то, что он сформирован с учетом отмены с 2023 года механизма консолидированной группы налогоплательщиков.

«Этого решения наша республика давно добивалась. Как обратил внимание глава Карелии Артур Олегович Парфенчиков, с момента действия механизма консолидированной группы налогоплательщиков, с 2012 года, наш регион недополучил более 40 млрд рублей в виде доходов», — уточнил спикер парламента.

Во время слушаний председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко сказала, что Карелия — суровый край, который сегодня фактически находится на границе с НАТО и, конечно, регион нуждается в поддержке. Поэтому нам крайне важно подготовить обоснованные и выверенные предложения для дальнейшей работы с федеральным центром, в том числе по вопросам дополнительной помощи приграничным территориям.

В Карелии, напомнил Элиссан Шандалович, также ведется интенсивная работа по формированию проекта регионального бюджета на 2023–2025 годы. Правительство республики уже определило его основные характеристики.

До 1 ноября главный финансовый документ должен быть внесен в Законодательное собрание.