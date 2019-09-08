Элиссан Шандалович проголосовал на муниципальных выборах вместе с родителями

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович сегодня голосовал на муниципальных выборах в родном Медвежьегорске.

Вместе с ним на избирательный участок пришли и его родители. Поинтересовались у спикера парламента, есть ли интерес у горожан к нынешним выборам.

"Конечно, есть, - ответил Элиссан Шандалович. - Я вижу, что люди идут, причем идут целыми семьями. Идет и молодежь, и люди старшего поколения, невзирая на дачный сезон. Уверен, что моих земляков выборы интересуют. Люди понимают, что уровень местного самоуправления – один из самых значимых уровней их представительства. Слова президента России Владимира Владимировича Путина, которые он сегодня произнес, будучи на избирательном участке, мне кажутся очень точными - самым главным является качество работы депутата после его избрания".