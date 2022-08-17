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Элиссан Шандалович разбирался с вопросом поставок газа в баллонах жителям села Карелии

Новости. Общество
17:33, 19 Августа 2022
фото: со страницы спикера Заксобрания Карелии Элиссана Шандаловича

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Спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович разбирался с вопросом поставок газа в баллонах жителем поселка Медвежьегорского района.

Как сообщил председатель карельского парламента Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети, на приеме граждан в селе Шуньга прозвучали жалобы на обеспечение газом в баллонах, что особенно актуально для сельских населенных пунктов и дачников.

"По словам селян, бывает, что поставок топлива они ожидают не один месяц. Приходится в хозяйстве вместо газа пользоваться электричеством, а это семейному бюджету выходит дороже", - написал Элиссан Шандалович.

По словам спикера Заксобрания, проблема с поставками газового топлива в районы республики подробно рассматривалась еще в марте на заседании Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ. Тогда руководство «Карелгаза» объяснило сбои поставок резким ростом оптовых цен на сжиженный природный газ, которые с 2019 года не регулируются государством.

"Ситуацию удалось урегулировать благодаря оперативно выделенной по поручению главы республики Артура Парфенчикова субсидии в размере 70 млн рублей", - рассказал Шандалович.

Элиссан Шандалович будет разбираться, в чем сейчас проблема, почему с поставками газа в баллонах на село вновь перебои. Спикер парламента пообещал направить запросы в компетентные органы.

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