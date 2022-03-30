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Элиссан Шандалович: Школа в Медвежьегорске строится с небольшим опережением

Новости. Политика
15:28, 05 Апреля 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович совершил рабочую поездку в Медвежьегорский район, где провел прием граждан, посетил строящуюся школу и ФОК, в котором монтируется оборудование.

Председатель карельского парламента Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети сообщил о рабочей поездке в Медвежьегорский район, в рамках которой он посетил строящуюся школу на 1100 учеников.

«Работы ведутся планово, даже с небольшим опережением. И это несмотря на объективное подорожание стройматериалов и ряд других проблем, связанных с санкциями. Вот что значит надежный подрядчик, такой как „КСМ“, — отметил Шандалович. — Качественный менеджмент, хорошая работа всех сотрудников позволяют организовать работу даже в таких непростых условиях. Уверен, строительство школы в Медвежьегорске будет завершено, как запланировано, в конце 2023 года».

По мнению Элиссана Шандаловича, строительная отрасль является одной из важных движущих сил экономики и развития территорий. Работает стройка — есть работа и у смежных отраслей, поэтому нам очень важно поддерживать строительный комплекс Карелии.

«В марте Законодательное собрание снизило до минимальных значений налоговые ставки для предприятий стройотрасли, которые находятся на упрощенной системе налогообложения. Совместно с главой Карелия Артуром Парфенчиковым и правительством региона проработаем дополнительные меры по ее поддержке», — сказал спикер парламента Карелии.

Отметим, что в рамках рабочей поездки Элиссан Шандалович также провел прием граждан и посетил ФОК, где сегодня ведется установка спортивного оборудования.

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