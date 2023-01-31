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Элиссану Шандаловичу показали, как готовят офицеров и сержантов запаса в Военном учебном центре ПетрГУ

Новости. Общество
14:12, 09 Февраля 2023
фото: Законодательное собрание Карелии

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Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович и руководитель Комитета по законности и правопорядку Сергей Шугаев посетили Военный учебный центр при Петрозаводском государственном университете.

Как рассказал парламентариям начальник центра Владимир Козлов, обучение студентов ведется по программам подготовки офицеров и сержантов запаса Сухопутных войск. В программе предметы военно-технической, тактической и тактико-специальной, а также общевоенной подготовки. Центр располагает современной учебной полевой базой, где учащиеся получают практические навыки стрельбы, управления подразделениями и военной техникой. Азы военного дела им помогают освоить профессиональные военные, многие из которых прошли горячие точки, Афганистан и Сирию.

Сейчас в Военном учебном центре в период обучения по основным образовательным программам занимаются более 200 человек. Конкурс - 3 человека на место.

Элиссан Шандалович и Сергей Шугаев осмотрели учебные кабинеты, тактическое поле, строевой плац и электронный тир, пообщались со студентами и преподавателями.

«Мы понимаем, насколько актуальна работа Военного учебного центра в наше время, и то, что делает ПетрГУ, - это большое дело для укрепления обороноспособности нашей страны. Я считаю, что данное направление, безусловно, нужно развивать. И те возможности, которые есть сегодня у Военного учебного центра, нужно усиливать», - отметил спикер парламента Элиссан Шандалович.

По словам председателя Комитета по законности и правопорядку, по уровню подготовки преподавательского состава и насыщенности материально-технической базы учебное подразделение вуза соответствует всем требованиям. «И такие центры, безусловно, необходимы в наше время», - отметил Сергей Шугаев.

Председатель Законодательного собрания также выразил уверенность, что ребята, которые в дополнение к основной профессии получают в университете военную специальность, станут истинными патриотами и настоящими защитниками Родины, вооруженными качественными теоретическими и практическими знаниями в области военной науки.

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