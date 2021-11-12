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«Елки погубили. Мусор оставили» — в Петрозаводске образовалась свалка из новогодних елей (ФОТО)

Новости. Общество
08:49, 07 Января 2022
фото: Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / ВК

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Жители столицы Карелии жалуются, что организаторы елочных базаров не убрали за собой деревья, которые не удалось продать.

На улице Московской в Петрозаводске образовалась свалка елей, которые не были куплены перед Новым годом. Деревья брошены рядом с остановкой. Об этом информирует читатель паблика «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Ёлочки, которые не прошли дресс-код. Ёлочная горка на ул. Московской, у автобусной остановки. Люди, которые хотели с ёлок денежки срубить, не могли бы вы убрать остатки базара? Несчастные вы люди. Когда-нибудь и вас выкинут из очереди за счастьем. Ёлки погубили, мусор оставили», — говорится в сообщении.

Об открытии елочных базаров сообщалось ранее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ники
2022-01-07 09:06:15
Город медленно и уверенно превращается в помойку , Из ВКонтакте его никак не убрать .
Гость
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