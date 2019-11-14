Эмили Ратаковски устроила фотосессию без нижнего белья

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Модель побаловала фанатов новыми откровенными снимками.
Американская модель развивает свой авторский бренд. Известная своей любовью к бикини Ратаковски перешла от купальников к ежедневной одежде.
Звезда фильма "Исчезнувшая" примерила несколько нарядов разных цветов.
"Готова делать бизнес", – иронично подписала она фотографию.
Для следующего снимка Эмили выбрала более яркий красный цвет. Под жакет модель отказалась надевать лиф.
Для финального кадра актриса надела только мини-юбку, а грудь прикрыла руками.
"Я намерена носить ее всю осень", – заверила Ратаковски.
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