Эмили Ратаковски устроила фотосессию без нижнего белья

Модель побаловала фанатов новыми откровенными снимками.

Американская модель развивает свой авторский бренд. Известная своей любовью к бикини Ратаковски перешла от купальников к ежедневной одежде.

Звезда фильма "Исчезнувшая" примерила несколько нарядов разных цветов.

"Готова делать бизнес", – иронично подписала она фотографию.

Для следующего снимка Эмили выбрала более яркий красный цвет. Под жакет модель отказалась надевать лиф.

Для финального кадра актриса надела только мини-юбку, а грудь прикрыла руками.

"Я намерена носить ее всю осень", – заверила Ратаковски.