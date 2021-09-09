Эмилия Слабунова: «Карелия превратилась в карту горячих точек»

Лидер списка карельского «Яблока» Эмилия Слабунова по итогам многочисленных поездок по республике сделала заявление.
— Жители республики протестуют против открытия форелевых ферм на озерах, против новых карьеров, в пыли которых не могут жить, против вырубки лесов. Ватнаволок в Кондопожском районе, оз. Суйстамонъярви в Суоярвском, поселок Суйсарь Прионежского района у всех на слуху.
На собрании жителей деревни Ватнаволок убедилась, насколько решительно они настроены против планов организации форелевого хозяйства, так как его появление ставит под угрозу существование деревни и ближайших дачных кооперативов.
Для исключения подобных ситуаций необходимо:
— добиться принятия федерального закона «Об охране Ладожского и Онежского озер»;
— выделять водные участки под разведение садковой форели, участки под карьеры по добыче полезных ископаемых и аренду лесов в радиусе 10 км от населенных пунктов республики только на основе решений местных референдумов;
— разработать и реализовать программу по переносу рыбоводных хозяйств с пресноводных озер в воды Белого моря;
— проводить экологическую экспертизу и корректировку объемов производства на всех водоемах с товарным выращиванием форели один раз в три года или не реже одного раза в пять лет;
— организовать работы по уборке донных отложений под садковыми модулями;
— достоверно, оперативно и регулярно информировать граждан о состоянии окружающей среды и о вредном воздействии техногенных факторов на здоровье.
Это ключевые вопросы программы команды «Яблоко». Карелия — не колония! Мы не можем позволить черпать ресурсы, игнорируя ущерб для природы. Защитить будущее Карелии — это сохранить ее уникальную природу.