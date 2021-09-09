Эмилия Слабунова: «Карелия превратилась в карту горячих точек»

Лидер списка карельского «Яблока» Эмилия Слабунова по итогам многочисленных поездок по республике сделала заявление.

— Жители республики протестуют против открытия форелевых ферм на озерах, против новых карьеров, в пыли которых не могут жить, против вырубки лесов. Ватнаволок в Кондопожском районе, оз. Суйстамонъярви в Суоярвском, поселок Суйсарь Прионежского района у всех на слуху.

На собрании жителей деревни Ватнаволок убедилась, насколько решительно они настроены против планов организации форелевого хозяйства, так как его появление ставит под угрозу существование деревни и ближайших дачных кооперативов.

Для исключения подобных ситуаций необходимо:

— добиться принятия федерального закона «Об охране Ладожского и Онежского озер»;

— выделять водные участки под разведение садковой форели, участки под карьеры по добыче полезных ископаемых и аренду лесов в радиусе 10 км от населенных пунктов республики только на основе решений местных референдумов;

— разработать и реализовать программу по переносу рыбоводных хозяйств с пресноводных озер в воды Белого моря;

— проводить экологическую экспертизу и корректировку объемов производства на всех водоемах с товарным выращиванием форели один раз в три года или не реже одного раза в пять лет;

— организовать работы по уборке донных отложений под садковыми модулями;

— достоверно, оперативно и регулярно информировать граждан о состоянии окружающей среды и о вредном воздействии техногенных факторов на здоровье.

Это ключевые вопросы программы команды «Яблоко». Карелия — не колония! Мы не можем позволить черпать ресурсы, игнорируя ущерб для природы. Защитить будущее Карелии — это сохранить ее уникальную природу.

Заказчик и изготовитель: Избирательное объединение Региональное отделение Политической Партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия, юр.адрес: 185033, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Ключевая, д.8, офис 15, ИНН 1001045327. Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения Региональное отделение Политической Партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия; Дата изготовления: 09.09.2021; Дата публикации: 10.09.2021. Тираж: 1 экз.