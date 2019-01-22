Эмилия Слабунова пойдет на выборы в Госдуму

Лидер партии "Яблоко" и депутат Заксобрания Карелии Эмилия Слабунова будет участвовать в выборах в Госдуму по Новгородскому округу, об этом сообщает местный телеграм-канал.

В ближайший визит в Новгородскую область председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова объявит о намерении выдвинуть свою кандидатуру на довыборы в Государственную Думу, которые состоятся в регионе в сентябре этого года, сообщает телеграм-канал "Берестяная грамота".



По информации местных источников, на 26 января заявлен митинг партии "Яблоко" в Шимске против реформы здравоохранения, проводимой в Новгородской области. Одним из ключевых тезисов избирательной кампании Слабуновой станет необходимость отставки действующего губернатора Андрея Никитина.



Таким образом, Эмилия Слабунова станет шестым кандидатом, объявившим о своем выдвижении на довыборы в Госдуму по Новгородскому округу. Ранее об этом фактически заявили: Нина Останина, начальник аппарата фракции КПРФ в Госдуме; Юрий Бобрышев, экс-мэр Великого Новгорода ("Единая Россия"); Алексей Чурсинов (ЛДПР); Дмитрий Игнатов, депутат Облдумы ("Справедливая Россия", хоть и не заявлял публично, но развесил по области свои рекламные билборды); Елена Михайлова (партия "Зеленых", скорее всего будет заменена на экс-главу Окуловского района Сергея Кузьмина). Впрочем, это явно неокончательный вариант итогового списка потенциальных кандидатов, сообщает телеграм-канал.