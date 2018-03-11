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Новости. Политика
19:21, 11 Марта 2018

Эмилию Слабунову отпустили из полиции без составления протокола

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Полиция не стала составлять протокол на председателя партии "Яблоко", депутата Заксобрания Карелии Эмилию Слабунову, задержанную в воскресенье на митинге в Москве, она покинула отделение после дачи объяснений, сообщила ее пресс-секретарь Татьяна Бибина.

"Отпустили без составления протокола. Взяли объяснение", - сказала Бибина "Интерфаксу".

Она отметила, что еще двух граждан, задержанных на митинге, отпустили, составив на них протокол о нарушении правил проведения массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что председатель партии "Яблоко", депутат Заксобрания Карелии Эмилия Слабунова была задержана за нарушение закона о митингах в ходе мероприятия "День матери в Останкино" и доставлена в ОВД "Останкинский".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
тезка Высоцкого
2018-03-11 19:26:49
давайте тоже что ли вымрем
чтобы свободу ощутить
а то и нас теперь впрягают
да что уж говорить пасут
Гость
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