Эмилию Слабунову отпустили из полиции без составления протокола

Полиция не стала составлять протокол на председателя партии "Яблоко", депутата Заксобрания Карелии Эмилию Слабунову, задержанную в воскресенье на митинге в Москве, она покинула отделение после дачи объяснений, сообщила ее пресс-секретарь Татьяна Бибина.

"Отпустили без составления протокола. Взяли объяснение", - сказала Бибина "Интерфаксу".

Она отметила, что еще двух граждан, задержанных на митинге, отпустили, составив на них протокол о нарушении правил проведения массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что председатель партии "Яблоко", депутат Заксобрания Карелии Эмилия Слабунова была задержана за нарушение закона о митингах в ходе мероприятия "День матери в Останкино" и доставлена в ОВД "Останкинский".