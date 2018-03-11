Эмилию Слабунову отпустили из полиции без составления протокола

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Полиция не стала составлять протокол на председателя партии "Яблоко", депутата Заксобрания Карелии Эмилию Слабунову, задержанную в воскресенье на митинге в Москве, она покинула отделение после дачи объяснений, сообщила ее пресс-секретарь Татьяна Бибина.
"Отпустили без составления протокола. Взяли объяснение", - сказала Бибина "Интерфаксу".
Она отметила, что еще двух граждан, задержанных на митинге, отпустили, составив на них протокол о нарушении правил проведения массовых мероприятий.
Ранее сообщалось, что председатель партии "Яблоко", депутат Заксобрания Карелии Эмилия Слабунова была задержана за нарушение закона о митингах в ходе мероприятия "День матери в Останкино" и доставлена в ОВД "Останкинский".
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