Энергетики Карелии начали работать в режиме повышенной готовности

Филиал МРСК Северо-Запада "Карелэнерго" переведен в режим повышенной готовности для обеспечения надёжного энергоснабжения потребителей во время сложных погодных условий.

"Мобильные силы предприятия готовы в случае возникновения внештатных ситуаций в электросетевом комплексе оперативно приступить к ликвидации последствий. Специалисты "Карелэнерго" ведут непрерывный мониторинг метеообстановки", - говорится в сообщении компании.

Карелия попала под влияние нового циклона, который принёс в регион мокрый снег и дождь, шквалистый ветер с порывами до 16 м/с. По прогнозам карельского гидрометцентра, неблагоприятная погода продержится в регионе несколько дней.

Филиал "Карелэнерго" напоминает жителям республики о необходимости строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи электроустановок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе чем на 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Для обеспечения оперативной связи с потребителями организована работа телефона "горячей линии" МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52.