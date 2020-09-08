Энергетики обеспечит надежное электроснабжение 21 избирательного участка в Карелии

В Единый день голосования карельский филиал "Россети Северо-Запад" обеспечит надежное электроснабжение избирательных участков.

В зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала компании "Россети Северо-Запад" 21 избирательный участок в 9 муниципальных районах Карелии: Беломорском, Калевальском, Кондопожском, Лахденпохском, Лоухском, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском и Пудожском.

Для обеспечения надежного электроснабжения филиал перейдет на усиленный режим работы.

Специалисты компании уже провели профилактические мероприятия на электросетях, обследовали электрооборудование, питающее избирательные участки. Также на случай необходимости подготовили резервные источники снабжения электроэнергией и специальную технику.

С 11 по 14 сентября будет организовано дежурство персонала.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале http://светлаястрана.рф.

Напомним, Единый день голосования в 2020 году пройдет 13 сентября.

Справка о компании.



Компания "Россети Северо-Запад" – основной оператор, оказывающий услуги по передаче электроэнергии и присоединению к электросетям в Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, Республике Карелия и Республике Коми. Общая протяженность линий электропередачи – 176,4 тыс. км. Количество подстанций 35 кВ и выше – 1 176 шт., мощность центров питания – 19,46 тыс. МВА.

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт/ч. Численность персонала группы компаний "Россети" - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

В июне 2019 года в рамках перехода ПАО "Россети" на новую бренд-архитектуру компания в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля сменила наименование с "Межрегиональной распределительной сетевой компании Северо-Запада" на "Россети Северо-Запад".