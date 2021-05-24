Энергетики обеспечивают надежное электроснабжение пунктов проведения ЕГЭ

В этом году основной этап государственной итоговой аттестации учащихся с учетом резервных дней будет проходить в период с 25 мая по 2 июля.

Обеспечение бесперебойного электроснабжения во время проведения итоговой аттестации – важная задача. На контроле у Карельского филиала «Россети Северо-Запад» 10 пунктов проведения экзаменов, находящихся в зоне ответственности предприятия.

В преддверии ЕГЭ специалисты филиала провели внеплановые обследования питающих центров и линий электропередачи, обеспечивающих электроэнергией пункты проведения экзаменов.

Как сообщили в Центре управления сетями Карельского филиала, за каждым из пунктов проведения ЕГЭ в соответствии с районами эксплуатационной ответственности закреплена отдельная оперативно-выездная бригада. Определены места присоединения резервных источников электроснабжения. В случае нештатных ситуаций школы могут быть переведены на временную схему подачи электроэнергии.

В период проведения госэкзаменов на предприятии действует запрет на плановые работы и переключения в центрах питания, обеспечивающих электроснабжение образовательных учреждений.

Для обеспечения оперативной связи с потребителями организована работа телефона «горячей линии» «Россети Северо-Запад» 8-800-220-0-220. Также потребители могут направлять обращения через портал светлаястрана.рф.