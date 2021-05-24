Реклама на сайте
Прислать новость
Названы растения, за которые дачников могут оштрафовать 2
24.05.2021 20:40
На севере Карелии 25 мая выпадет мокрый снег
24.05.2021 17:00
После смерти врача выяснилось, что он сделал своих родных миллионерами
24.05.2021 19:40
ВАЗ поставил кроссовер на два колеса в Петрозаводске (ВИДЕО)
Сегодня 07:15

Энергетики обеспечивают надежное электроснабжение пунктов проведения ЕГЭ

Новости. Общество
16:30, 25 Мая 2021
фото: © «Россети Северо-Запад»

В этом году основной этап государственной итоговой аттестации учащихся с учетом резервных дней будет проходить в период с 25 мая по 2 июля.

Обеспечение бесперебойного электроснабжения во время проведения итоговой аттестации – важная задача. На контроле у Карельского филиала «Россети Северо-Запад» 10 пунктов проведения экзаменов, находящихся в зоне ответственности предприятия.

Красивый парк в вашем районе за 2 минуты
23.05.2021 16:42

В преддверии ЕГЭ специалисты филиала провели внеплановые обследования питающих центров и линий электропередачи, обеспечивающих электроэнергией пункты проведения экзаменов.

Как сообщили в Центре управления сетями Карельского филиала, за каждым из пунктов проведения ЕГЭ в соответствии с районами эксплуатационной ответственности закреплена отдельная оперативно-выездная бригада. Определены места присоединения резервных источников электроснабжения. В случае нештатных ситуаций школы могут быть переведены на временную схему подачи электроэнергии.

В период проведения госэкзаменов на предприятии действует запрет на плановые работы и переключения в центрах питания, обеспечивающих электроснабжение образовательных учреждений.

Для обеспечения оперативной связи с потребителями организована работа телефона «горячей линии» «Россети Северо-Запад» 8-800-220-0-220. Также потребители могут направлять обращения через портал светлаястрана.рф.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.05.2021, 13:00
Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении
21.05.2021, 16:50
Любарский рассказал, как собирается менять схему уборки Петрозаводска
18.05.2021, 06:50
В Петрозаводске водитель пошел на таран и спровоцировал ДТП с тремя автомобилями (ВИДЕО)
21.05.2021, 09:29
В Петрозаводске от коронавируса скончался 21-летний молодой человек
22.05.2021, 09:29
Коронавирус унес жизни еще двух женщин и одного мужчины в Карелии
24.05.2021, 17:20
Стали известны самый богатый и самый бедный министры Карелии

Чтиво

Сегодня 13:55
Без политики
Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»