Энергетики повысили надежность электроснабжения на юге республики

Карельский филиал «Россети Северо-Запад» выполнил расчистку 80 га просеки на линии электропередачи 110 кВ «Ведлозеро – Пряжа» и 72 га – на ЛЭП «Сулажгора – Суна».

Электроснабжение жителей населенных пунктов части Пряжинского, Прионежского и Кондопожского районов, а также города Петрозаводска стало надежнее.

Работы по расчистке просек направлены на бесперебойное энергоснабжение потребителей, безаварийную эксплуатацию линейных объектов и содержание их в пожаробезопасном состоянии.

Для поддержания необходимой ширины просек персоналом филиала ежегодно проводятся осмотры и измерение расстояний от проводов до деревьев и кустарников под ними; в пределах ширины просек выполняется расчистка от кустарника, достигшего высоты четырех и более метров.

Всего в текущем году энергетикам предстоит расчистить свыше 900 га просек воздушных линий. Работы должны быть закончены до конца сентября.