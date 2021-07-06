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Энергетики повысили надежность электроснабжения на юге республики

Новости. Общество
17:10, 06 Июля 2021
фото: «Россети Северо-Запад»

Карельский филиал «Россети Северо-Запад» выполнил расчистку 80 га просеки на линии электропередачи 110 кВ «Ведлозеро – Пряжа» и 72 га – на ЛЭП «Сулажгора – Суна».

Электроснабжение жителей населенных пунктов части Пряжинского, Прионежского и Кондопожского районов, а также города Петрозаводска стало надежнее.

Работы по расчистке просек направлены на бесперебойное энергоснабжение потребителей, безаварийную эксплуатацию линейных объектов и содержание их в пожаробезопасном состоянии.

Для поддержания необходимой ширины просек персоналом филиала ежегодно проводятся осмотры и измерение расстояний от проводов до деревьев и кустарников под ними; в пределах ширины просек выполняется расчистка от кустарника, достигшего высоты четырех и более метров.

Всего в текущем году энергетикам предстоит расчистить свыше 900 га просек воздушных линий. Работы должны быть закончены до конца сентября.

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