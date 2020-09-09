Энергетики повысили надежность теплоснабжения в деревне Вилга

Энергетики ТГК-1 завершили капитальный ремонт тепловой сети протяженностью 360 метров в деревне Вилга Прионежского района.

От надежности работы этой теплотрассы зависит бесперебойное теплоснабжение потребителей котельной в деревне Вилга.



"После присвоения ТГК-1 статуса единой теплоснабжающей организации, компания начала комплексную программу замены тепловых сетей в Пряжинском и Прионежском районах. К новому отопительному сезону 2020/2021 годов были восстановлены наиболее уязвимые участки теплотрассы в деревне Вилга", – отметил заместитель главного инженера филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Василий Петряев.



Особенностью реконструкции стала прокладка теплотрассы под дорожным полотном федеральной трассы Кола, которая отличается интенсивным автомобильным движением.



Справка



Осенью 2014 года ПАО "ТГК-1" был присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО). По договору концессии "ТГК-1" реализует масштабную программу реконструкции объектов теплоснабжения в Пряжинском и Прионежском районах.



ПАО "ТГК-1" – ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. "ТГК-1" объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ – Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях.



В настоящее время филиал "Карельский" объединяет 16 гидроэлектростанций – это три каскада ГЭС: Выгских, Сунских и Кемских, а также Петрозаводскую теплоэлектроцентраль.



Суммарная мощность станций ПАО "ТГК-1" в Республике Карелия: электрическая – 833,7 МВт, тепловая – 733 Гкал/ч.

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